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03.11.2026 12:26:20
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 mit Abgaben
Der CAC 40 gönnt sich aktuell eine Verschnaufpause.
Am Dienstag geht es im CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.17 Prozent auf 8’033.96 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.392 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.619 Prozent auf 7’997.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’047.69 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7’986.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’038.57 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7’897.19 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 8’613.82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der CAC 40 noch bei 8’109.79 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.97 Prozent zurück. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 43’483 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 232.421 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.25 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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