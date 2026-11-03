CAC 40 998033 / FR0003500008
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03.11.2026 17:58:14
Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus
Der CAC 40 gab heute nach.
Zum Handelsende notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0.34 Prozent tiefer bei 8’020.31 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.392 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.619 Prozent auf 7’997.91 Punkte an der Kurstafel, nach 8’047.69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’107.26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’986.55 Punkten erreichte.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der CAC 40 bei 7’897.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der CAC 40 8’613.82 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8’109.79 Punkte taxiert.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.13 Prozent abwärts. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 187’307 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 232.421 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.25 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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