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Kursentwicklung im Fokus 31.08.2026 18:00:09

Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag

Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag

Anleger in New York treten heute den Rückzug an.

NVIDIA
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Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.62 Prozent tiefer bei 53’229.50 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25.024 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.097 Prozent auf 53’611.94 Punkte an der Kurstafel, nach 53’559.99 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 53’462.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53’123.62 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 52’485.03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 51’032.46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45’544.88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 10.02 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 1.88 Prozent auf 260.81 USD), Chevron (+ 1.59 Prozent auf 205.07 USD), Walmart (+ 1.28 Prozent auf 104.41 USD), NVIDIA (+ 0.97 Prozent auf 219.67 USD) und Procter Gamble (+ 0.68 Prozent auf 144.76 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Alphabet C (ex Google) (-2.26 Prozent auf 335.13 USD), Amazon (-1.97 Prozent auf 261.17 USD), Honeywell Technologies (-1.60 Prozent auf 213.96 USD), Sherwin-Williams (-1.55 Prozent auf 339.53 USD) und Apple (-1.52 Prozent auf 314.83 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 8’790’781 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie hat mit 10.86 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.12 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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