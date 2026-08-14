Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 7’785.76 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62.534 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.090 Prozent auf 7’805.98 Punkte an der Kurstafel, nach 7’798.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7’810.01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’776.31 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.439 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7’543.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’501.24 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 6’468.54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13.52 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Copart (+ 7.55 Prozent auf 31.61 USD), Seagate Technology (+ 5.65 Prozent auf 973.44 USD), NRG Energy (+ 5.42 Prozent auf 126.24 USD), Lumentum (+ 5.19 Prozent auf 926.14 USD) und Lumen Technologies (+ 5.00 Prozent auf 6.72 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Broadcom (-5.94 Prozent auf 392.99 USD), Cerebras Systems (-5.21 Prozent auf 218.98 USD), Applied Materials (-5.12 Prozent auf 507.18 USD), HP (-3.80 Prozent auf 30.11 USD) und DXC Technology (-3.66 Prozent auf 10.79 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 21’368’167 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch