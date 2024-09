Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende leichter

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 1.73 Prozent schwächer bei 5’408.42 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 45.070 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.086 Prozent höher bei 5’508.13 Punkten in den Handel, nach 5’503.41 Punkten am Vortag.

Bei 5’522.47 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’402.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 3.83 Prozent. Vor einem Monat, am 06.08.2024, wurde der S&P 500 mit 5’240.03 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’352.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’465.48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 14.03 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’669.67 Punkten. Bei 4’682.11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit SVB Financial Group (+ 18.81 Prozent auf 0.01 USD), Lumen Technologies (+ 6.18 Prozent auf 5.84 USD), Dollar General (+ 2.70 Prozent auf 82.58 USD), SBA Communications REIT (A) (+ 2.20 Prozent auf 238.51 USD) und Crown Castle (+ 1.98 Prozent auf 116.12 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Broadcom (-10.36 Prozent auf 137.00 USD), Tesla (-8.45 Prozent auf 210.73 USD), First Republic Bank (-7.69 Prozent auf 0.01 USD), Albemarle (-6.90 Prozent auf 76.90 USD) und Super Micro Computer (-6.79 Prozent auf 386.46 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 79’747’917 Aktien gehandelt. Mit 3.020 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

2024 hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

