Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Freitagshandels schwächer

Schlussendlich fiel der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.26 Prozent auf 4’224.16 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 37.625 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.054 Prozent auf 4’275.70 Punkte an der Kurstafel, nach 4’278.00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4’223.03 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’276.56 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der S&P 500 bereits um 2.72 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’402.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, erreichte der S&P 500 einen Stand von 4’534.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 3’665.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 10.46 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell CH Robinson Worldwide (+ 2.42 Prozent auf 85.33 USD), Merck (+ 2.23 Prozent auf 102.67 USD), Philip Morris (+ 2.02 Prozent auf 92.56 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (+ 1.94 Prozent auf 92.00 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 1.43 Prozent auf 21.26 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen First Republic Bank (-15.78 Prozent auf 0.04 USD), Enphase Energy (-14.68 Prozent auf 98.89 USD), Regions Financial (-12.38 Prozent auf 14.44 USD), Comerica (-8.53 Prozent auf 37.95 USD) und Zions Bancorporation (-7.07 Prozent auf 29.96 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22’779’188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 2.601 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Hanesbrands-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.66 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch