Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.38 Prozent leichter bei 6’942.80 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 54.859 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.378 Prozent leichter bei 6’942.66 Punkten, nach 6’969.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6’964.09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6’893.48 Punkten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0.283 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der S&P 500 mit 6’896.24 Punkten berechnet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 6’822.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6’071.17 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1.23 Prozent zu. Bei 7’002.28 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’789.05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Robert Half (+ 26.73 Prozent auf 34.33 USD), Deckers Outdoor (+ 16.70 Prozent auf 116.58 USD), Verizon (+ 10.07 Prozent auf 43.82 USD), SanDisk (+ 8.59 Prozent auf 585.64 USD) und Charter A (+ 6.44 Prozent auf 203.85 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil KLA-Tencor (-13.95 Prozent auf 1’449.63 USD), AppLovin (-12.50 Prozent auf 498.07 USD), Western Digital (-11.40 Prozent auf 246.68 USD), Newmont (-10.96 Prozent auf 113.02 USD) und Take Two (-10.07 Prozent auf 215.17 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 23’625’953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Lyondellbasell Industries-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

