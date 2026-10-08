Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich

Schlussendlich verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0.47 Prozent auf 7’765.36 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 65.152 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.355 Prozent schwächer bei 7’774.05 Punkten, nach 7’801.77 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’731.26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’797.79 Punkten lag.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.446 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’673.52 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 7’482.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6’753.72 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.22 Prozent. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell CoStar Group (+ 8.01 Prozent auf 29.81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6.21 Prozent auf 32.68 USD), Accenture (+ 5.96 Prozent auf 208.36 USD), Gartner (+ 5.19 Prozent auf 195.41 USD) und Cognizant (+ 5.15 Prozent auf 60.01 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Coherent (-9.63 Prozent auf 302.35 USD), Corning (-6.38 Prozent auf 152.83 USD), Bloom Energy (-6.34 Prozent auf 272.82 USD), Lumentum (-5.62 Prozent auf 1’048.60 USD) und Oracle (-5.48 Prozent auf 135.69 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 32’205’095 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.147 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch