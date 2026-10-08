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08.10.2026 22:33:31
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich
So performte der S&P 500 am vierten Tag der Woche letztendlich.
Schlussendlich verlor der S&P 500 im NYSE-Handel 0.47 Prozent auf 7’765.36 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder sind damit 65.152 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.355 Prozent schwächer bei 7’774.05 Punkten, nach 7’801.77 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7’731.26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’797.79 Punkten lag.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 0.446 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’673.52 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Stand von 7’482.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6’753.72 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.22 Prozent. 7’844.52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell CoStar Group (+ 8.01 Prozent auf 29.81 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 6.21 Prozent auf 32.68 USD), Accenture (+ 5.96 Prozent auf 208.36 USD), Gartner (+ 5.19 Prozent auf 195.41 USD) und Cognizant (+ 5.15 Prozent auf 60.01 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Coherent (-9.63 Prozent auf 302.35 USD), Corning (-6.38 Prozent auf 152.83 USD), Bloom Energy (-6.34 Prozent auf 272.82 USD), Lumentum (-5.62 Prozent auf 1’048.60 USD) und Oracle (-5.48 Prozent auf 135.69 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Ford Motor-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 32’205’095 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.147 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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