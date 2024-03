Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich

Der S&P 500 ging nahezu unverändert (minus 0.19 Prozent) bei 5’165.31 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 42.591 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.031 Prozent fester bei 5’176.86 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’175.27 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’179.14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’151.88 Einheiten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 1.04 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 13.02.2024, bei 4’953.17 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Stand von 4’707.09 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2023, den Stand von 3’855.76 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’189.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’682.11 Zähler.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit First Republic Bank (+ 9.38 Prozent auf 0.04 USD), Freeport-McMoRan (+ 7.56 Prozent auf 43.41 USD), 3M (+ 5.42 Prozent auf 104.07 USD), Valero Energy (+ 5.24 Prozent auf 158.63 USD) und Marathon Petroleum (+ 4.24 Prozent auf 188.89 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil SVB Financial Group (-36.36 Prozent auf 0.07 USD), Dollar Tree (-14.21 Prozent auf 128.42 USD), Lumen Technologies (-4.65 Prozent auf 1.64 USD), Tesla (-4.54 Prozent auf 169.48 USD) und Intel (-4.44 Prozent auf 43.23 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 19’507’433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 2.751 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 300.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

