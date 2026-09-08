Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab

Am Dienstag notiert der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.31 Prozent schwächer bei 7’695.01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61.851 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.141 Prozent schwächer bei 7’707.73 Punkten in den Handel, nach 7’718.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’717.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’683.74 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 7’757.64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’405.73 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6’495.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.20 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Punkten.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Freeport-McMoRan (+ 5.14 Prozent auf 76.47 USD), Oracle (+ 5.10 Prozent auf 166.88 USD), Intel (+ 4.98 Prozent auf 100.57 USD), Corning (+ 4.10 Prozent auf 160.63 USD) und QUALCOMM (+ 3.98 Prozent auf 175.45 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Howmet Aerospace (-6.93 Prozent auf 241.31 USD), Amgen (-6.91 Prozent auf 407.00 USD), ServiceNow (-5.32 Prozent auf 133.75 USD), DoorDash (-4.70 Prozent auf 201.77 USD) und Cognizant (-4.70 Prozent auf 59.38 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4’989’487 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.776 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 12.75 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch