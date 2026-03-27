Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt mittags ab

Am Freitag verliert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0.99 Prozent auf 6’412.72 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 53.810 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.457 Prozent leichter bei 6’447.57 Punkten, nach 6’477.16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’405.54 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’453.89 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 2.47 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’878.88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, wurde der S&P 500 auf 6’929.94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der S&P 500 mit 5’693.31 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.50 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’002.28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’405.54 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Entergy (+ 8.34 Prozent auf 111.44 USD), Brown-Forman B (+ 6.14 Prozent auf 27.32 USD), Campbell Soup (+ 4.99 Prozent auf 22.00 USD), Halliburton (+ 3.58 Prozent auf 40.18 USD) und Molson Coors Brewing Company (MCBC) (+ 3.53 Prozent auf 43.39 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Datadog A (-8.64 Prozent auf 113.56 USD), Coinbase (-6.93 Prozent auf 161.36 USD), Palo Alto Networks (-6.72 Prozent auf 145.85 USD), Align Technology (-6.41 Prozent auf 165.96 USD) und Moderna (-6.10 Prozent auf 50.30 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 21’102’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.612 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch