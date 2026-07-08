Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Mittwoch sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0.28 Prozent auf 7’482.71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.632 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.552 Prozent tiefer bei 7’462.46 Punkten in den Handel, nach 7’503.85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7’488.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’421.82 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0.323 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’405.73 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2026, den Stand von 6’782.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der S&P 500 bei 6’225.52 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.10 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’620.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Akamai (+ 10.67 Prozent auf 126.57 USD), Arista Networks (+ 8.76 Prozent auf 181.05 USD), Super Micro Computer (+ 7.31 Prozent auf 28.17 USD), Sandisk (+ 6.77 Prozent auf 1’727.18 USD) und Valero Energy (+ 6.26 Prozent auf 282.88 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Synchrony Financial (-9.61 Prozent auf 68.26 USD), Moderna (-7.48 Prozent auf 73.80 USD), ResMed (-6.33 Prozent auf 205.84 USD), Perrigo Company (-5.99 Prozent auf 10.52 USD) und Bath Body Works (-5.97 Prozent auf 19.39 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 37’712’882 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.143 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch