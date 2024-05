Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.60 Prozent leichter bei 5’235.48 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 45.057 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.252 Prozent leichter bei 5’253.70 Punkten in den Handel, nach 5’266.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5’222.10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’260.21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1.51 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, stand der S&P 500 noch bei 5’035.69 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 5’096.27 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 30.05.2023, einen Stand von 4’205.52 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10.39 Prozent. Bei 5’341.88 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’682.11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit First Republic Bank (+ 50.00 Prozent auf 0.03 USD), HP (+ 16.95 Prozent auf 38.36 USD), Best Buy (+ 13.42 Prozent auf 81.55 USD), Advance Auto Parts (+ 7.17 Prozent auf 66.96 USD) und Leggett Platt (+ 5.15 Prozent auf 11.02 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen SVB Financial Group (-50.00 Prozent auf 0.05 USD), Salesforce (-19.74 Prozent auf 218.01 USD), ServiceNow (-12.01 Prozent auf 643.29 USD), Hormel Foods (-9.71 Prozent auf 30.79 USD) und Agilent Technologies (-9.66 Prozent auf 131.42 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19’209’714 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.962 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 600.00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

