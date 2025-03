Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende zurück

Am Mittwoch ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 1.12 Prozent auf 5’712.20 Punkte abwärts. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 48.310 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.056 Prozent auf 5’773.41 Punkte an der Kurstafel, nach 5’776.65 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 5’783.62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’694.41 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.103 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2025, wurde der S&P 500 auf 5’956.06 Punkte taxiert. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 26.12.2024, den Wert von 6’037.59 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 26.03.2024, mit 5’203.58 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 2.66 Prozent zu Buche. 6’147.43 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 5’504.65 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Cintas (+ 5.82 Prozent auf 204.71 USD), Paychex (+ 4.20 Prozent auf 150.19 USD), Molina Healthcare (+ 4.16 Prozent auf 323.44 USD), Sysco (+ 3.35 Prozent auf 72.75 USD) und Constellation Brands A (+ 3.22 Prozent auf 184.11 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Super Micro Computer (-8.86 Prozent auf 37.04 USD), Moderna (-7.00 Prozent auf 31.48 USD), NVIDIA (-5.74 Prozent auf 113.76 USD), Quanta Services (-5.65 Prozent auf 260.64 USD) und Tesla (-5.58 Prozent auf 272.06 USD).

Welche S&P 500-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 62’455’188 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.073 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Mit 1’200.00 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

