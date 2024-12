Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.09 Prozent schwächer bei 6’047.40 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 52.288 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.121 Prozent fester bei 6’060.18 Punkten, nach 6’052.85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’065.40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’047.40 Punkten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 5’995.54 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 10.09.2024, bei 5’495.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der S&P 500 mit 4’604.37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 27.51 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’099.97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 19.66 Prozent auf 10.59 USD), Alaska Air Group (+ 12.28 Prozent auf 60.81 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 5.35 Prozent auf 184.76 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 5.09 Prozent auf 186.12 USD) und Tesla (+ 4.84 Prozent auf 408.65 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-7.91 Prozent auf 42.04 USD), Oracle (-7.78 Prozent auf 175.63 USD), Super Micro Computer (-6.88 Prozent auf 41.12 USD), Dell Technologies (-4.93 Prozent auf 117.71 USD) und NetApp (-4.52 Prozent auf 121.83 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19’465’098 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.536 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

