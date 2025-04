Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Montagnachmittag zurück

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.56 Prozent schwächer bei 5’494.05 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 44.041 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.143 Prozent höher bei 5’533.11 Punkten in den Handel, nach 5’525.21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 5’468.64 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’553.66 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 28.03.2025, lag der S&P 500 noch bei 5’580.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’067.70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, stand der S&P 500 bei 5’099.96 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Minus von 6.38 Prozent zu Buche. Bei 6’147.43 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Lumen Technologies (+ 4.63 Prozent auf 3.51 USD), Bath Body Works (+ 4.23 Prozent auf 30.83 USD), Organon Company (+ 3.28 Prozent auf 12.60 USD), AbbVie (+ 2.75 Prozent auf 191.18 USD) und Weyerhaeuser (+ 2.70 Prozent auf 25.48 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Erie Indemnity (-4.13 Prozent auf 346.92 USD), NVIDIA (-3.78 Prozent auf 106.81 USD), Micron Technology (-3.06 Prozent auf 77.34 USD), Colgate-Palmolive (-2.98 Prozent auf 91.11 USD) und Tractor Supply (-2.82 Prozent auf 48.51 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20’511’766 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2.771 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch