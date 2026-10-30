Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Freitagmittag zurück

Um 17:57 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.82 Prozent auf 7’580.09 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64.179 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.04 Prozent auf 7’639.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’720.39 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’637.48 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7’576.94 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.780 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der S&P 500 bei 7’651.54 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 7’437.63 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 6’822.34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.52 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11.39 Prozent auf 912.06 USD), Global Payments (+ 10.36 Prozent auf 94.60 USD), T-Mobile US (+ 7.73 Prozent auf 158.67 USD), CoStar Group (+ 5.90 Prozent auf 29.80 USD) und Erie Indemnity (+ 5.67 Prozent auf 265.00 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Intel (-29.52 Prozent auf 64.89 USD), Reddit (-29.19 Prozent auf 91.77 USD), Illumina (-18.25 Prozent auf 237.13 USD), Twilio A (-17.39 Prozent auf 199.84 USD) und Datadog A (-13.70 Prozent auf 229.41 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 49’757’017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.604 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.72 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch