Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.01 Prozent leichter bei 7’757.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62.686 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.136 Prozent auf 7’747.11 Punkte an der Kurstafel, nach 7’757.64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’761.44 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’748.42 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’575.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Wert von 7’398.93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’389.45 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.10 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7’793.68 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Vertex Pharmaceuticals (+ 6.65 Prozent auf 529.07 USD), NetApp (+ 4.57 Prozent auf 198.19 USD), APA (+ 4.52 Prozent auf 39.33 USD), Occidental Petroleum (+ 4.29 Prozent auf 58.31 USD) und Super Micro Computer (+ 4.24 Prozent auf 32.45 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coherent (-7.15 Prozent auf 352.01 USD), The Trade Desk A (-5.65 Prozent auf 13.02 USD), Honeywell Aerospace (-5.36 Prozent auf 159.48 USD), Intel (-4.74 Prozent auf 96.83 USD) und Lumentum (-4.39 Prozent auf 851.09 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 4’385’186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.691 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch