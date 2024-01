Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel schlussendlich 0.34 Prozent auf 4’688.68 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 39.739 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.123 Prozent schwächer bei 4’699.02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4’704.81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 4’726.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’687.53 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 1.19 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.12.2023, wies der S&P 500 einen Wert von 4’569.78 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 04.10.2023, bei 4’263.75 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, bei 3’852.97 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 18.76 Prozent auf 0.05 USD), Carnival (+ 3.06 Prozent auf 16.85 USD), Dollar General (+ 2.65 Prozent auf 134.76 USD), PerkinElmer (+ 2.57 Prozent auf 107.72 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 2.47 Prozent auf 35.68 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-9.09 Prozent auf 0.05 USD), APA (-7.35 Prozent auf 34.05 USD), Organon Company (-5.81 Prozent auf 13.78 USD), Walgreens Boots Alliance (-5.12 Prozent auf 24.26 USD) und NXP Semiconductors (-3.85 Prozent auf 207.76 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 17’640’331 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 2.640 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Mit 218.18 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch