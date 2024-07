Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten

Zum Handelsschluss gab der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.51 Prozent auf 5’399.22 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 46.912 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.031 Prozent auf 5’428.79 Punkte an der Kurstafel, nach 5’427.13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’390.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’491.59 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 2.62 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 25.06.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’469.30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 25.04.2024, wurde der S&P 500 mit 5’048.42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’567.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13.84 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’669.67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit ServiceNow (+ 13.40 Prozent auf 828.79 USD), Molina Healthcare (+ 12.28 Prozent auf 324.17 USD), Universal Health Services (+ 10.23 Prozent auf 204.99 USD), Pool (+ 10.01 Prozent auf 359.94 USD) und Tyler Technologies (+ 9.41 Prozent auf 564.34 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen First Republic Bank (-33.33 Prozent auf 0.02 USD), Edwards Lifesciences (-31.34 Prozent auf 59.70 USD), Ford Motor (-18.36 Prozent auf 11.16 USD), West Pharmaceutical Services (-14.40 Prozent auf 277.16 USD) und Teradyne (-13.38 Prozent auf 124.34 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 92’588’592 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.185 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch