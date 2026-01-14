Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.01.2026 22:34:02

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Mit dem S&P 500 ging es zum Handelsende abwärts.

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.53 Prozent auf 6’926.60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 56.262 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.439 Prozent auf 6’933.14 Punkte an der Kurstafel, nach 6’963.74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’941.30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’885.74 Punkten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0.252 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 6’827.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, stand der S&P 500 bei 6’644.31 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’842.91 Punkten auf.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Lyondellbasell Industries (+ 6.84 Prozent auf 52.00 USD), Dow (+ 6.44 Prozent auf 28.26 USD), The Mosaic (+ 5.46 Prozent auf 27.64 USD), Weyerhaeuser (+ 4.60 Prozent auf 26.62 USD) und Northrop Grumman (+ 4.42 Prozent auf 653.14 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AppLovin (-7.61 Prozent auf 617.76 USD), Intuit (-6.39 Prozent auf 566.60 USD), Airbnb (-5.20 Prozent auf 132.79 USD), Biogen (-5.04 Prozent auf 169.31 USD) und Wells Fargo (-4.61 Prozent auf 89.25 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 41’016’358 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.858 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 10.37 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

