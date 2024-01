Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beendet den Handel im Minus

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 1.61 Prozent auf 4’845.65 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 41.722 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.506 Prozent auf 4’900.07 Punkte an der Kurstafel, nach 4’924.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’906.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’845.15 Punkten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der S&P 500 bereits um 0.967 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der S&P 500 einen Wert von 4’769.83 Punkten. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Stand von 4’193.80 Punkten. Der S&P 500 notierte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, bei 4’076.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2.17 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 4’931.09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell SVB Financial Group (+ 37.25 Prozent auf 0.07 USD), First Republic Bank (+ 7.69 Prozent auf 0.07 USD), Paramount Global (+ 6.65 Prozent auf 14.59 USD), Edwards Lifesciences (+ 6.18 Prozent auf 78.47 USD) und Stryker (+ 5.95 Prozent auf 335.48 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil MarketAxess (-17.80 Prozent auf 225.51 USD), Rockwell Automation (-17.56 Prozent auf 253.28 USD), Teradyne (-7.65 Prozent auf 96.59 USD), Alphabet A (ex Google) (-7.50 Prozent auf 140.10 USD) und Alphabet C (ex Google) (-7.35 Prozent auf 141.80 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Walgreens Boots Alliance-Aktie aufweisen. 32’997’032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.816 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 184.62 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch