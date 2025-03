Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag in der Verlustzone

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.61 Prozent tiefer bei 5’814.21 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 51.219 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.828 Prozent auf 5’801.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’849.72 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5’819.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5’732.59 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 04.02.2025, wies der S&P 500 6’037.88 Punkte auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.12.2024, bei 6’086.49 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2024, den Wert von 5’130.95 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 0.926 Prozent abwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’732.59 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 8.40 Prozent auf 39.10 USD), Enphase Energy (+ 8.15 Prozent auf 57.18 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7.31 Prozent auf 11.01 USD), Albemarle (+ 4.02 Prozent auf 72.76 USD) und IPG Photonics (+ 3.76 Prozent auf 60.46 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Best Buy (-11.91 Prozent auf 76.41 USD), PayPal (-6.72 Prozent auf 63.25 EUR), Intel (-6.20 Prozent auf 21.33 USD), Carnival (-6.19 Prozent auf 21.82 USD) und Royal Caribbean Cruises (-6.13 Prozent auf 226.35 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 52’593’833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.399 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch