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S&P 500-Kursentwicklung 31.08.2026 20:03:21

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer

Der S&P 500 zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Tesla
294.53 CHF 3.37%
Kaufen Verkaufen

Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.40 Prozent tiefer bei 7’680.55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.056 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’692.11 Zählern und damit 0.255 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’711.76 Punkte).

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’665.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’697.52 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 7’489.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der S&P 500 7’580.06 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, stand der S&P 500 bei 6’460.26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.99 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Tesla (+ 5.37 Prozent auf 367.48 USD), Coinbase (+ 4.23 Prozent auf 186.19 USD), Ulta Beauty (+ 3.97 Prozent auf 538.06 USD), Deere (+ 3.32 Prozent auf 651.23 USD) und QUALCOMM (+ 3.25 Prozent auf 169.52 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Edison International (-24.16 Prozent auf 53.22 USD), Aon (-8.09 Prozent auf 326.66 USD), Howmet Aerospace (-6.32 Prozent auf 248.10 USD), Take Two (-6.01 Prozent auf 221.25 USD) und Clorox (-4.21 Prozent auf 98.21 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’873’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3536 19.03.2027 158524614
Long 12.2544 19.03.2027 157338480
Long 294.1446 18.12.2026 151640393
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3536 18.09.2026 155497505
Short 12.256 19.03.2027 157338461
Short 98.0482 18.12.2026 159436521
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2584 11.04 159692000
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5365 7.29 158402987
Short 10.1415 2.17 159691955
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -59.84 131592446
Long 10 -42.96 142938789
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.85 SMYBKU
Short 15’773.58 8.81 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 20.00 SZBKGU
Long 13’377.90 13.78 SJBMDU
Long 12’817.36 8.97 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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