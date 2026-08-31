NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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|S&P 500-Kursentwicklung
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31.08.2026 20:03:21
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer
Der S&P 500 zeigt sich am Nachmittag in Rot.
Um 20:01 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.40 Prozent tiefer bei 7’680.55 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62.056 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’692.11 Zählern und damit 0.255 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7’711.76 Punkte).
Das Tagestief des S&P 500 betrug 7’665.06 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’697.52 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 7’489.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der S&P 500 7’580.06 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, stand der S&P 500 bei 6’460.26 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.99 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Tesla (+ 5.37 Prozent auf 367.48 USD), Coinbase (+ 4.23 Prozent auf 186.19 USD), Ulta Beauty (+ 3.97 Prozent auf 538.06 USD), Deere (+ 3.32 Prozent auf 651.23 USD) und QUALCOMM (+ 3.25 Prozent auf 169.52 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Edison International (-24.16 Prozent auf 53.22 USD), Aon (-8.09 Prozent auf 326.66 USD), Howmet Aerospace (-6.32 Prozent auf 248.10 USD), Take Two (-6.01 Prozent auf 221.25 USD) und Clorox (-4.21 Prozent auf 98.21 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’873’715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.525 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick
2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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20:27
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Montagabend in Grün (finanzen.ch)
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20:03
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
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20:03
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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18:00
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
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18:00
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)
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18:00
|Börse New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.ch)
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18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
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|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
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|10.01.25
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|21.11.24
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Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’678.20
|-0.44%
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.