Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Am Mittwoch fällt der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0.23 Prozent auf 26’359.99 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.365 Prozent auf 26’325.06 Punkte an der Kurstafel, nach 26’421.41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’360.69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’288.16 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 0.635 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’690.62 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25’678.82 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 21’879.49 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.45 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit SMC (+ 5.43 Prozent auf 451.79 USD), Akamai (+ 3.79 Prozent auf 109.61 USD), AXT (+ 3.38) Prozent auf 71.91 USD), Ballard Power (+ 3.38 Prozent auf 2.45 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3.00 Prozent auf 13.04 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-24.90 Prozent auf 1.87 USD), TransAct Technologies (-5.53 Prozent auf 4.95 USD), inTest (-5.51 Prozent auf 10.81 USD), Cogent Communications (-4.05 Prozent auf 9.25 USD) und Donegal Group B (-3.13 Prozent auf 22.60 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 5’400’663 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.769 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch