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NASDAQ Composite aktuell 27.03.2026 22:33:45

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter

Der NASDAQ Composite zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Astro-Med
9.68 USD 6.84%
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Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 2.15 Prozent auf 20’948.36 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21’287.19 Zählern und damit 0.565 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (21’408.08 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20’909.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21’293.50 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 4.76 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22’668.21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23’593.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17’804.03 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 9.84 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 23’988.26 Punkte. Bei 20’909.93 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nortech Systems (+ 19.49 Prozent auf 11.83 USD), Methanex (+ 9.69 Prozent auf 65.22 USD), SIGA Technologies (+ 6.85 Prozent auf 5.30 USD), Lifetime Brands (+ 5.34 Prozent auf 4.93 USD) und Astro-Med (+ 4.97 Prozent auf 9.50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen US Global Investors (-10.53 Prozent auf 2.55 USD), Innodata (-9.46 Prozent auf 37.12 USD), Geron (-9.09 Prozent auf 1.40 USD), Comtech Telecommunications (-7.74 Prozent auf 3.10 USD) und Myriad Genetics (-7.36 Prozent auf 4.28 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 48’513’082 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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