NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
16.11.2026 20:03:23
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Abschläge
Am Montag ziehen sich die Anleger in New York zurück.
Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 2.25 Prozent tiefer bei 24’571.66 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.13 Prozent auf 24’853.35 Punkte an der Kurstafel, nach 25’136.27 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’882.04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’460.28 Zählern.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 26’140.03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’729.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’900.59 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.75 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 23.02 Prozent auf 130.52 USD), Americas Car-Mart (+ 7.99 Prozent auf 1.01 USD), Powell Industries (+ 6.54 Prozent auf 152.06 USD), Nortech Systems (+ 5.84 Prozent auf 11.41 USD) und SIGA Technologies (+ 5.47 Prozent auf 2.89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Century Casinos (-21.61 Prozent auf 0.38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-16.33 Prozent auf 2.10 USD), 3D Systems (-14.85 Prozent auf 1.41 USD), inTest (-14.51 Prozent auf 12.55 USD) und Ballard Power (-11.79 Prozent auf 1.24 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’356’683 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus
Die Americas Car-Mart-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 21.90 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Apple am 16.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24’509.76
|-2.49%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.