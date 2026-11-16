Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 2.25 Prozent tiefer bei 24’571.66 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1.13 Prozent auf 24’853.35 Punkte an der Kurstafel, nach 25’136.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’882.04 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’460.28 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Wert von 26’140.03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26’729.16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 22’900.59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.75 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 23.02 Prozent auf 130.52 USD), Americas Car-Mart (+ 7.99 Prozent auf 1.01 USD), Powell Industries (+ 6.54 Prozent auf 152.06 USD), Nortech Systems (+ 5.84 Prozent auf 11.41 USD) und SIGA Technologies (+ 5.47 Prozent auf 2.89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Century Casinos (-21.61 Prozent auf 0.38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-16.33 Prozent auf 2.10 USD), 3D Systems (-14.85 Prozent auf 1.41 USD), inTest (-14.51 Prozent auf 12.55 USD) und Ballard Power (-11.79 Prozent auf 1.24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40’356’683 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 21.90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch