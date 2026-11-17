NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ Composite-Kursentwicklung
|
17.11.2026 20:03:17
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht am Nachmittag Abschläge
Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit schwächer.
Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.13 Prozent tiefer bei 24’231.96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.075 Prozent höher bei 24’528.06 Punkten in den Handel, nach 24’509.76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’547.66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’989.09 Zählern.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’140.03 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’644.91 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 22’708.07 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.29 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Elron Electronic Industries (+ 16.28 Prozent auf 1.00 USD), Geron (+ 7.23 Prozent auf 1.01 USD), Elbit Systems (+ 6.13 Prozent auf 722.49 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 3.15 Prozent auf 3.27 USD) und Americas Car-Mart (+ 3.00 Prozent auf 0.96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Casinos (-19.65 Prozent auf 0.25 USD), Cogent Communications (-14.48 Prozent auf 3.19 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12.09 Prozent auf 1.89 USD), Ballard Power (-8.40 Prozent auf 1.15 USD) und Salesforce (-7.89 Prozent auf 197.88 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’801’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.16 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Apple am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24’370.49
|0.17%
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.