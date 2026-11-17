Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.13 Prozent tiefer bei 24’231.96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.075 Prozent höher bei 24’528.06 Punkten in den Handel, nach 24’509.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24’547.66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’989.09 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’140.03 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’644.91 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 22’708.07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.29 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Elron Electronic Industries (+ 16.28 Prozent auf 1.00 USD), Geron (+ 7.23 Prozent auf 1.01 USD), Elbit Systems (+ 6.13 Prozent auf 722.49 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 3.15 Prozent auf 3.27 USD) und Americas Car-Mart (+ 3.00 Prozent auf 0.96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Casinos (-19.65 Prozent auf 0.25 USD), Cogent Communications (-14.48 Prozent auf 3.19 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12.09 Prozent auf 1.89 USD), Ballard Power (-8.40 Prozent auf 1.15 USD) und Salesforce (-7.89 Prozent auf 197.88 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’801’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1.16 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch