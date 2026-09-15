Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Am Dienstag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.78 Prozent im Minus bei 25’981.57 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.176 Prozent leichter bei 26’140.23 Punkten, nach 26’186.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’172.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’943.31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’729.16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26’683.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22’348.75 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.82 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cirrus Logic (+ 5.05 Prozent auf 122.21 USD), Nortech Systems (+ 4.99 Prozent auf 11.79 USD), F5 Networks (+ 4.71 Prozent auf 430.88 USD), CIENA (+ 4.60 Prozent auf 334.33 USD) und QUALCOMM (+ 4.25 Prozent auf 187.80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-8.15 Prozent auf 47.25 USD), Dorel Industries (-7.49 Prozent auf 1.03 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6.57 Prozent auf 7.25 USD), Astronics (-6.09 Prozent auf 66.64 USD) und EZCORP (-6.07 Prozent auf 30.34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21’255’351 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.563 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 19.05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch