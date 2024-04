Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.17 Prozent schwächer bei 16’226.25 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.460 Prozent auf 16’328.76 Punkte an der Kurstafel, nach 16’253.96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 16’141.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16’348.18 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 16’085.11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, stand der NASDAQ Composite bei 14’857.71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 12’087.96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9.89 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16’538.86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 25.09 Prozent auf 0.10 USD), Ebix (+ 15.76 Prozent auf 0.94 USD), Nortech Systems (+ 10.76 Prozent auf 17.50 USD), BlackBerry (+ 9.55 Prozent auf 3.16 USD) und Amkor Technology (+ 7.02 Prozent auf 33.54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Harmonic (-14.61 Prozent auf 11.22 USD), Arundel (-11.76 Prozent auf 0.15 CHF), Neogen (-9.39 Prozent auf 13.03 USD), Radcom (-9.21 Prozent auf 9.76 USD) und MicroStrategy (-8.00 Prozent auf 1’392.02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’927’499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.913 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 14.66 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch