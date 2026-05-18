Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.66 Prozent leichter bei 26’052.13 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.245 Prozent auf 26’289.49 Punkte an der Kurstafel, nach 26’225.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’310.84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’905.00 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24’468.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’753.63 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19’211.10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.12 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’707.14 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Lifetime Brands (+ 10.10 Prozent auf 8.07 USD), TransAct Technologies (+ 7.26 Prozent auf 3.84 USD), BlackBerry (+ 5.74 Prozent auf 6.55 USD), Myriad Genetics (+ 5.59 Prozent auf 3.78 USD) und Cogent Communications (+ 5.43 Prozent auf 17.38 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen AXT (-12.72 Prozent auf 108.04 USD), American Superconductor (-11.22 Prozent auf 48.88 USD), Powell Industries (-10.71 Prozent auf 261.31 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9.42 Prozent auf 632.48 USD) und Power Integrations (-9.12 Prozent auf 66.56 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22’323’551 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.705 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.39 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch