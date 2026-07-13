Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsende im Minus

Schlussendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1.55 Prozent leichter bei 25’873.18 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.735 Prozent auf 26’088.31 Punkte an der Kurstafel, nach 26’281.61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 25’822.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’139.37 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Wert von 25’888.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 23’183.74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20’585.53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Donegal Group B (+ 10.42 Prozent auf 26.70 USD), Lifetime Brands (+ 5.92 Prozent auf 8.77 USD), Intuit (+ 5.38 Prozent auf 289.76 USD), Infosys (+ 5.12 Prozent auf 11.50 USD) und Biogen (+ 4.96 Prozent auf 209.03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-11.80 Prozent auf 50.46 USD), Rambus (-8.02 Prozent auf 103.11 USD), Ultra Clean (-7.55 Prozent auf 98.25 USD), TTM Technologies (-6.90 Prozent auf 136.34 USD) und Americas Car-Mart (-6.79 Prozent auf 3.02 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’962’560 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.477 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 16.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch