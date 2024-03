Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.13 Prozent tiefer bei 16’064.74 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.202 Prozent leichter bei 16’052.63 Punkten, nach 16’085.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16’085.95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’978.04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 15’990.66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, stand der NASDAQ Composite bei 14’432.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der NASDAQ Composite bei 11’138.89 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 8.80 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16’449.70 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit MicroStrategy (+ 16.02 Prozent auf 1’653.93 USD), Radware (+ 9.36 Prozent auf 20.09 USD), Century Casinos (+ 9.29 Prozent auf 3.06 USD), NetScout Systems (+ 8.96 Prozent auf 23.71 USD) und BlackBerry (+ 8.33 Prozent auf 4.03 CAD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Escalon Medical (-29.46 Prozent auf 0.18 USD), Arundel (-10.76 Prozent auf 0.14 CHF), BE Semiconductor Industries (-9.57 Prozent auf 147.75 USD), Ballard Power (-8.46 Prozent auf 4.11 CAD) und Radcom (-6.32 Prozent auf 11.12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’860’192 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.758 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ Composite präsentiert die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 71.90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

