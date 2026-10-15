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15.10.2026 18:00:44
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite mit Abgaben
Der NASDAQ Composite verbucht heute Verluste.
Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.27 Prozent leichter bei 26’620.03 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.17 Prozent auf 26’380.77 Punkte an der Kurstafel, nach 26’692.87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’669.27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26’308.85 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 2.68 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 15.09.2026, bei 25’981.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’269.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’670.08 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 14.57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Comtech Telecommunications (+ 14.06 Prozent auf 1.46 USD), Pool (+ 7.98 Prozent auf 170.74 USD), Monro Muffler Brake (+ 6.84 Prozent auf 14.38 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 6.71 Prozent auf 9.07 USD) und Lifetime Brands (+ 6.66 Prozent auf 9.13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen AXT (-7.60 Prozent auf 56.91 USD), FormFactor (-7.36 Prozent auf 110.90 USD), SMC (-6.92 Prozent auf 416.75 USD), Lattice Semiconductor (-6.86 Prozent auf 107.11 USD) und TTM Technologies (-5.90 Prozent auf 97.21 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’054’317 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.916 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Im NASDAQ Composite weist die Century Aluminum-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.35 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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