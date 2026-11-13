Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt zum Start im Minus

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0.69 Prozent tiefer bei 25’191.17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.165 Prozent auf 25’408.00 Punkte an der Kurstafel, nach 25’366.09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’175.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’423.09 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1.67 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 27’204.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’803.03 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’870.36 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.42 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’722.75 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 33.34 Prozent auf 141.47 USD), AAON (+ 5.06 Prozent auf 82.79 USD), USANA Health Sciences (+ 3.30 Prozent auf 13.15 USD), Nortech Systems (+ 3.11 Prozent auf 11.26 USD) und Americas Car-Mart (+ 2.98 Prozent auf 0.96 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-14.01 Prozent auf 24.00 USD), inTest (-7.70 Prozent auf 13.55 USD), Century Casinos (-6.26 Prozent auf 0.56 USD), Consumer Portfolio Services (-5.22 Prozent auf 9.26 USD) und SMC (-4.25 Prozent auf 372.29 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’246’076 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch