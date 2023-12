Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0.56 Prozent schwächer bei 15’011.35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.027 Prozent stärker bei 15’099.20 Punkten in den Handel, nach 15’095.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 14’955.37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15’111.41 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.115 Prozent. Vor einem Monat, am 29.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14’258.49 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 29.09.2023, den Stand von 13’219.32 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 29.12.2022, einen Stand von 10’478.09 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 44.52 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 15’150.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Emmis Communications A (+ 10.62 Prozent auf 5.00 USD), Enzon Pharmaceuticals (+ 9.80 Prozent auf 0.09 USD), EMCORE (+ 8.43 Prozent auf 0.49 USD), Dixie Group (+ 7.42 Prozent auf 0.74 USD) und Trinity Biotech (+ 4.63 Prozent auf 0.43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sangamo Therapeutics (-9.30 Prozent auf 0.54 USD), Consumer Portfolio Services (-6.39 Prozent auf 9.37 USD), MicroStrategy (-5.43 Prozent auf 631.62 USD), Americas Car-Mart (-4.66 Prozent auf 75.77 USD) und Cerus (-4.42 Prozent auf 2.16 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Dish Network-Aktie aufweisen. 22’226’544 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.715 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.04 erwartet. Mit 40.85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch