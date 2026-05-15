Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende

Am Freitag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.54 Prozent im Minus bei 26’225.14 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1.30 Prozent tiefer bei 26’288.92 Punkten, nach 26’635.22 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26’460.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’097.54 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.342 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24’016.02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 22’546.67 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 19’112.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 12.87 Prozent. Bei 26’707.14 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 7.75 Prozent auf 4.45 USD), AXT (+ 7.65 Prozent auf 123.78 USD), Innodata (+ 6.60 Prozent auf 96.10 USD), DexCom (+ 6.59 Prozent auf 61.63 USD) und Landstar System (+ 4.82 Prozent auf 176.04 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen SMC (-16.77 Prozent auf 417.37 USD), Compugen (-9.24 Prozent auf 2.75 USD), Americas Car-Mart (-8.46 Prozent auf 11.04 USD), 3D Systems (-7.93 Prozent auf 3.02 USD) und Geron (-7.86 Prozent auf 1.29 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 52’974’298 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.717 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch