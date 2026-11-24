Am Dienstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 1.48 Prozent tiefer bei 23’733.54 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1.43 Prozent auf 23’745.86 Punkte an der Kurstafel, nach 24’089.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23’884.74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23’455.84 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25’955.34 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 25’980.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22’872.01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2.14 Prozent. Bei 27’722.75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit SIGA Technologies (+ 13.91 Prozent auf 2.62 USD), Geron (+ 11.55 Prozent auf 1.01 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7.57 Prozent auf 9.38 USD), Roivant Sciences (+ 6.84 Prozent auf 42.34 USD) und PetMed Express (+ 6.36 Prozent auf 0.92 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-53.95 Prozent auf 0.33 USD), AXT (-16.94 Prozent auf 31.58 USD), TTM Technologies (-13.34 Prozent auf 59.42 USD), Ultra Clean (-12.37 Prozent auf 36.08 USD) und Methode Electronics (-12.31 Prozent auf 9.90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 82’928’892 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.566 Bio. Euro den grössten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 26.09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch