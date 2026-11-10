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Index im Fokus 10.11.2026 16:01:06

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0.04 Prozent auf 27’896.20 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.924 Prozent auf 27’649.64 Punkte an der Kurstafel, nach 27’907.63 Punkten am Vortag.

Bei 27’898.39 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 27’541.00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 30’883.15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’621.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’611.74 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.67 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Take Two (+ 6.12 Prozent auf 220.09 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.06 Prozent auf 519.05 USD), Broadcom (+ 1.62 Prozent auf 324.67 USD), Amazon (+ 1.55 Prozent auf 271.06 USD) und CoreWeave (+ 0.78 Prozent auf 49.36 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen NVIDIA (-4.15 Prozent auf 171.26 USD), DoorDash (-4.11 Prozent auf 173.53 USD), Constellation Energy (-3.07 Prozent auf 267.62 USD), Sandisk (-2.87 Prozent auf 861.11 USD) und Seagate Technology (-2.81 Prozent auf 491.94 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’199’489 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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