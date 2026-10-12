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Kursentwicklung im Fokus 12.10.2026 18:01:22

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste

Aktueller Marktbericht zum NASDAQ 100.

Am Montag verliert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.48 Prozent auf 30’735.55 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 30’796.04 Zählern und damit 0.282 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30’883.15 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 30’633.80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’813.96 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’368.44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 29’825.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24’221.75 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.94 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.65 Prozent auf 744.87 USD), Shopify A (+ 3.30 Prozent auf 176.49 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3.23 Prozent auf 67.87 USD), T-Mobile US (+ 2.68 Prozent auf 152.56 USD) und Diamondback Energy (+ 2.37 Prozent auf 196.69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lumentum (-9.31 Prozent auf 1’000.65 USD), Sandisk (-5.93 Prozent auf 1’488.00 USD), Nebius (-5.03 Prozent auf 209.95 USD), Teradyne (-4.43 Prozent auf 384.83 USD) und Monolithic Power Systems (-4.10 Prozent auf 1’329.50 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8’406’225 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.931 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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