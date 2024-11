Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Am Mittwoch notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0.85 Prozent schwächer bei 20’744.49 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.337 Prozent auf 20’852.43 Punkte an der Kurstafel, nach 20’922.90 Punkten am Vortag.

Bei 20’615.42 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 20’853.08 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0.833 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20’352.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19’581.52 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2023, den Stand von 15’961.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 25.39 Prozent nach oben. Bei 21’182.02 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell JDcom (+ 5.26 Prozent auf 37.19 USD), Dollar Tree (+ 3.44 Prozent auf 71.50 USD), Moderna (+ 3.19 Prozent auf 43.39 USD), Warner Bros Discovery (+ 2.67 Prozent auf 10.38 USD) und Enphase Energy (+ 2.64 Prozent auf 72.36 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Autodesk (-8.59 Prozent auf 290.64 USD), Workday A (-6.21 Prozent auf 253.40 USD), Constellation Energy (-5.00 Prozent auf 253.39 USD), CrowdStrike (-4.59 Prozent auf 347.59 USD) und Micron Technology (-3.54 Prozent auf 98.20 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’953’843 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.352 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch