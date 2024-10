Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel letztendlich um 1.37 Prozent leichter bei 20’159.83 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.018 Prozent höher bei 20’442.77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20’439.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 20’083.55 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20’484.31 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Stand von 19’514.58 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 20’386.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, stand der NASDAQ 100 bei 14’995.12 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 21.86 Prozent zu. 20’690.97 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 16’249.19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 2.23 Prozent auf 79.41 USD), Ross Stores (+ 2.04 Prozent auf 146.25 USD), Monster Beverage (+ 1.82 Prozent auf 52.62 USD), Mondelez (+ 1.80 Prozent auf 71.80 USD) und Exelon (+ 1.58 Prozent auf 40.56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil ASML (-16.26 Prozent auf 730.43 USD), KLA-Tencor (-14.70 Prozent auf 707.72 USD), Applied Materials (-10.69 Prozent auf 191.02 USD), Enphase Energy (-9.29 Prozent auf 92.04 USD) und JDcom (-9.02 Prozent auf 40.16 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 74’154’044 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.176 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2024 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4.53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

