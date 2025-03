Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt nachmittags

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.04 Prozent auf 19’874.87 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.240 Prozent auf 20’239.05 Punkte an der Kurstafel, nach 20’287.83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 19’855.93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20’270.19 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.830 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 26.02.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’132.92 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.12.2024, den Stand von 21’768.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’210.54 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 5.25 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’222.61 Punkten. Bei 19’152.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Cintas (+ 6.24 Prozent auf 205.54 USD), Paychex (+ 4.77 Prozent auf 151.01 USD), Exelon (+ 2.91 Prozent auf 44.01 USD), Charter A (+ 2.90 Prozent auf 385.88 USD) und PepsiCo (+ 2.31 Prozent auf 148.90 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-7.87 Prozent auf 114.50 USD), Marvell Technology (-7.86 Prozent auf 66.04 USD), Tesla (-6.39 Prozent auf 269.72 USD), NVIDIA (-6.37 Prozent auf 113.00 USD) und Palantir (-5.77 Prozent auf 90.93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36’727’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.073 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Mit 5.51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

