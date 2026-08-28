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NASDAQ 100 aktuell 28.08.2026 18:00:08

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag

Am Mittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Marvell Technology
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.48 Prozent tiefer bei 29’498.76 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0.323 Prozent tiefer bei 29’545.90 Punkten, nach 29’641.56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29’752.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’459.30 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1.39 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 27’763.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 30’223.89 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 28.08.2025, mit 23’703.45 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.03 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Workday (+ 5.63 Prozent auf 204.46 USD), AppLovin (+ 4.47 Prozent auf 326.59 USD), Amazon (+ 4.17 Prozent auf 266.95 USD), Airbnb (+ 3.71 Prozent auf 191.25 USD) und Netflix (+ 2.88 Prozent auf 82.14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil PayPal (-11.67 Prozent auf 46.86 EUR), Marvell Technology (-8.35 Prozent auf 221.28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.57 Prozent auf 129.75 USD), Autodesk (-4.77 Prozent auf 257.66 USD) und Lumentum (-4.54 Prozent auf 912.69 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’046’124 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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