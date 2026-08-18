Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1.68 Prozent tiefer bei 29’490.96 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1.34 Prozent auf 29’594.89 Punkte an der Kurstafel, nach 29’995.38 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29’425.08 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29’677.29 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 28’592.66 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 28’994.37 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 23’713.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.00 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 4.41 Prozent auf 350.41 USD), Monster Beverage (+ 4.09 Prozent auf 47.38 USD), Adobe (+ 3.58 Prozent auf 263.14 USD), Gilead Sciences (+ 3.25 Prozent auf 143.44 USD) und Axon Enterprise (+ 2.57 Prozent auf 619.85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CoreWeave (-12.10 Prozent auf 93.17 USD), Lumentum (-9.87 Prozent auf 873.31 USD), Seagate Technology (-9.16 Prozent auf 903.68 USD), Sandisk (-9.01 Prozent auf 1’625.78 USD) und Teradyne (-8.77 Prozent auf 404.29 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 30’364’820 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.709 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.29 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch