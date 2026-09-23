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Index-Performance 23.09.2026 22:33:39

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

So bewegte sich der NASDAQ 100 zum Handelsschluss.

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.85 Prozent leichter bei 30’470.29 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.085 Prozent leichter bei 30’706.23 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30’732.40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 30’706.23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’353.88 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 1.75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’308.86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’347.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24’580.17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 20.88 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’770.63 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 5.00 Prozent auf 393.30 USD), CrowdStrike (+ 4.97 Prozent auf 262.49 USD), Palantir (+ 3.68) Prozent auf 191.79 USD), Thomson Reuters (+ 2.92 Prozent auf 98.45 USD) und Fortinet (+ 2.57 Prozent auf 178.74 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Paychex (-8.77 Prozent auf 104.49 USD), Airbnb (-7.56 Prozent auf 149.58 USD), Booking (-5.07 Prozent auf 155.90 USD), SpaceX (-4.11 Prozent auf 148.36 USD) und AppLovin (-4.10 Prozent auf 315.25 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 26’598’258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.796 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6.45 erwartet. Mit 6.68 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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