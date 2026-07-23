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Index im Fokus 23.07.2026 22:33:55

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 notiert letztendlich im Minus

Der NASDAQ 100 notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1.87 Prozent auf 28’454.81 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1.56 Prozent auf 28’545.98 Punkte an der Kurstafel, nach 28’998.10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 28’726.62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28’274.52 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1.44 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 29’347.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 26’782.62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23’162.41 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12.89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CSX (+ 5.77 Prozent auf 52.81 USD), Roper Technolgies (+ 5.47 Prozent auf 355.12 USD), Micron Technology (+ 3.20 Prozent auf 990.21 USD), SpaceX (+ 2.59 Prozent auf 118.24 USD) und KLA (+ 1.88 Prozent auf 218.73 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-14.52 Prozent auf 319.69 USD), T-Mobile US (-10.75 Prozent auf 170.42 USD), Alphabet A (ex Google) (-7.13 Prozent auf 317.69 USD), Alphabet C (ex Google) (-6.89 Prozent auf 318.34 USD) und Comcast (-6.80 Prozent auf 21.92 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 32’435’588 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.390 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.77 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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