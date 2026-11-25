Am Mittwoch geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.07 Prozent auf 25’934.23 Punkte abwärts. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 3.45 Prozent schwächer bei 25’309.61 Punkten, nach 26’214.17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24’970.66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’015.56 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3.55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 28’957.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29’209.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’018.36 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.89 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 31’361.37 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 8.05 Prozent auf 345.03 USD), DoorDash (+ 5.33 Prozent auf 168.67 USD), Analog Devices (+ 4.29 Prozent auf 326.36 USD), Paychex (+ 3.64 Prozent auf 119.27 USD) und Texas Instruments (+ 3.42 Prozent auf 267.29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Sandisk (-7.86 Prozent auf 71.82 USD), Lam Research (-7.00 Prozent auf 182.43 USD), Micron Technology (-6.45 Prozent auf 589.19 USD), Applied Materials (-5.51 Prozent auf 305.92 USD) und NVIDIA (-4.57 Prozent auf 148.28 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’203’429 Aktien gehandelt. Mit 4.637 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch