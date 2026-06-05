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Index-Performance im Fokus 05.06.2026 18:00:29

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mit Abgaben

Der NASDAQ 100 sinkt am Mittag.

Am Freitag steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.59 Prozent im Minus bei 29’621.42 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1.37 Prozent auf 29’992.37 Punkte an der Kurstafel, nach 30’407.81 Punkten am Vortag.

Bei 29’567.17 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 30’051.08 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.22 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der NASDAQ 100 28’015.06 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25’020.41 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Stand von 21’547.43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.52 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Amgen (+ 2.58 Prozent auf 354.53 USD), Exelon (+ 2.27 Prozent auf 45.65 USD), Walmart (+ 2.22 Prozent auf 120.35 USD), DexCom (+ 2.16 Prozent auf 74.16 USD) und Xcel Energy (+ 2.04 Prozent auf 79.36 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Enphase Energy (-13.82 Prozent auf 58.94 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9.25 Prozent auf 117.40 USD), lululemon athletica (-9.20 Prozent auf 113.43 USD), Arm (-9.18 Prozent auf 357.34 USD) und Marvell Technology (-7.88 Prozent auf 291.50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14’012’952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.472 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’222.14 13.97 SX4B2U
Short 14’772.45 8.84 SX7BOU
SMI-Kurs: 13’388.23 05.06.2026 17:30:12
Long 12’864.15 19.91 SDFBZU
Long 12’559.37 13.68 SJQBZU
Long 12’021.12 8.86 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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