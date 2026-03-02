Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.09 Prozent tiefer bei 24’937.18 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.44 Prozent schwächer bei 24’599.41 Punkten in den Montagshandel, nach 24’960.04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25’035.59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’575.54 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 25’738.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 25’555.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20’884.41 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1.07 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24’387.47 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.13 Prozent auf 137.44 USD), Palantir (+ 5.88 Prozent auf 145.26 USD), Axon Enterprise (+ 5.72) Prozent auf 573.40 USD), Intuit (+ 4.34 Prozent auf 426.80 USD) und Enphase Energy (+ 3.83 Prozent auf 43.89 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Dollar Tree (-4.21 Prozent auf 121.15 USD), Monster Beverage (-3.73 Prozent auf 82.12 USD), lululemon athletica (-3.56 Prozent auf 178.58 USD), Arm (-3.22 Prozent auf 123.35 USD) und IDEXX Laboratories (-3.15 Prozent auf 636.07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’224’071 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.678 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1.78 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

